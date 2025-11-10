Видео
10 ноября, 21:46

«Шанхай» на выезде обыграл московское «Динамо»

Сергей Ярошенко
«Шанхай Дрэгонс» обыграл московское «Динамо» (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ 10 ноября.
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У китайской команды 2 очка на счету Гэйджа Куинни (0+2), шайбы забросили Никита Попугаев, Кевин Лабанк, Ник Меркли и Нэйт Сукезе. У бело-голубых гол забил Марио Паталаха.

«Шанхай» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с 31 очками — на пятой строчке «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Шанхай Дрэгонс
26

  • Vitamin007

    Браво, утырки!!!

    11.11.2025

  • Archon

    Результат немного странный.."Динамики",вроде,посильней .

    11.11.2025

  • Palacios

    Шанхай кого только не прибивал в сезоне. И сколько ещё прибьет. Очень неудобный для многих стиль.

    10.11.2025

  • Palacios

    Оки А какие твои предложения?

    10.11.2025

  • Dimos.

    победим ..вопрос какой ценой

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Взаимно, брат. (Не очень нравится слово "братец", которое часто употребляют и в наших бригадах)...) Мы - победим. Вопреки всему, несмотря ни на что...) Как всегда в нашей Матушке-России было... Мы победим.

    10.11.2025

  • Dimos.

    ну вот как то так .., З.Ы: я безумно рад был тебя тибя видеть !)

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Прочел. Я знаю о ваших проблемах, но в подробности - не вдавался... Были другие задачи. Удаляй.

    10.11.2025

  • Николай Макеев

    Вот это - понятнее понятного- что Динамо по заданию тотализаторных - вроде бы как на классе 28 октября в Санкт-Петебурге выиграло у "Шанхай-Драгонс" 5-1, потом 4 ноября вроде как Ска обыграли в Ледовом 2-1 ( между датами еще в Череповце зацепили 2 очка и по ЦСКА проехали и вот оно откровение то. Потом под СКА легли на своем поле и под Шанхай сегодня тоже на своем- вэто есть истинное лицо Ущербной команды, а Ущербно даже на Бесконечность если умножить все равно - Ущербное будет. ... и в орденах и в лентах и нечего Моторыгина обвинять...

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Я - здоров, всё нормально. Видел только птички "Эспаньолы" на экранах телевизоров у себя на КП. В прямом эфире... Слухи об их "переформировании" - только слухи? Не знаю, я потом на косе был... И - по Днепру... Пишу то, что могу...) Снова собираюсь туда.

    10.11.2025

  • Dimos.

    ну мы же с тобой понимаем что не как , а где лямку тянуть ) Нас спустя почти 5-ть месяцев с лбс вывели ..., я вообще дикий сюда попал ) тут совсем другая вселенная ) По себе ничего понять не могу , вывели к вам , в регион , эспаньола . Что дальше будет и куда х.знает. З.Ы: РАД ВИДЕТЬ ЖИВЫМ И НАДЕЮСЬ ЗДОРОВЫМ

    10.11.2025

  • Lars Berger

    У меня годичный контракт 21-го октября закончился. 22-го убыл домой... Пока - в Алчевске, на отдыхе.

    10.11.2025

  • Dimos.

    Приетсвую Братец! ) Во первых рад тебя вмдеть живым и надеюсь здоровым ) Во вторых сегодня было награжденение особо отличившихся бойцов СОБРа приуроченное к дате , за сим считаю этот залет эпичным )З.Ы: сам присутсиовал по причине расформирования и х.знает куда убывания ) В тетьих - тупо заибали всякому дну сливать )

    10.11.2025

  • Андрей

    такая прямо китайская чтото непохоже

    10.11.2025

  • Evgen

    Алексей Николаич, Вам двойка!

    10.11.2025

  • Irzhi Korn

    Причем здесь мотор, если большинства как не было, так и нет... 38 в створ - гол 1...

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Здоров, Димос. А в чём звездец? Нормально всё. Мы в нашей лиге добились того, до чего канадцы с американцами ещё не дошли. Имеем американо-канадскую команду (пусть и по флагом Китая!), сравнимую по силе с теми, что Канада или США на чемпионаты мира посылают... Да, немного слабее, но... Мне нравится, что в КХЛ такая команда - есть. И, возвратясь в Питер, обязательно первым делом пойду на СКА-Арену, где они играют и которая мне с балкона видна моей квартиры в Петербурге...)

    10.11.2025

  • fktrc

    Моторыгин,Тараканов, Артемьев,Паталаха, у Комтуа-10!Чернов! Динамо явно идёт за кубком! Зачем мёртвого моторыгина ставят,мазохисты!

    10.11.2025

  • Dimos.

    какой то звездец

    10.11.2025

  • baruv

    Ну не хотели играть динамовцы в первом периоде. И не только в Моторыгине дело. Традиционный спад? Не удивлюсь, что скоро появится придворный журналюга берга. Шевченко, твой выход.

    10.11.2025

  • Кот-матрос

    Моторыгин просто вредитель

    10.11.2025

  • Кот-матрос

    Моторыгин!!! Сдурел...

    10.11.2025

  • Михаил

    Спасибо Моторыгину за пущенные бабочки. У Кудашова прям любовь какая то к нему. Тянет и тянет его.

    10.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Раздраконили динамку!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    С победой, Купчино!

    10.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
