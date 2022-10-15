«Динамо» упустило преимущество в две шайбы и по буллитам проиграло «Сибири»

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло «Сибири» (3:4 Б). Победный буллит исполнил нападающий Вячеслав Основин. По ходу встречи бело-голубые дважды вели в счете с преимуществом в две шайбы. 22-летний форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский набирает очки 8 матчей подряд — с «Сибирью» на его счету 2 (1+1) результативных балла. КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 Б (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Джиошвили — 5 (бол., Лилья, Сушко), 6:58 — 1:0. Сушко — 4 (Рашевский), 16:37 — 2:0. Голубев — 1 (Овчинников, Яковлев), 29:53 — 2:1. Рашевский — 8 (О`Делл), 30:31 — 3:1. Шаров — 9 (бол., Бек, Бутузов), 31:18 — 3:2. Назаревич — 1 (Пьянов, Шаров), 37:57 — 3:3. Победный буллит: Основин. Вратари: К.Л. Волков — Костин. Штраф: 4 — 2. Броски: 30 (10+8+9+3) — 29 (4+19+3+3). Судьи: Беляев, Раводин. 15 октября. Москва. «ВТБ Арена».