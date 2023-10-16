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Сегодня, 21:43

Московское «Динамо» победило «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» дома обыграло «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У московского клуба забивали Павел Кудрявцев и Игорь Ожиганов. У новосибирцев отметился Владимир Бутузов.

«Динамо» (4-е место «Запада») прервало серию из двух поражений и набрало 25 очков. «Сибирь» потерпела 6-е поражение подряд — 17 очков и 8-е место «Востока».

В следующем матче «Динамо» дома сыграет с «Северсталью» 18 октября. «Сибирь» отправится в гости к «Торпедо» 18-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Кудрявцев — 2 (О`Делл), 25:50 — 1:0. Ожиганов — 1 (Каблуков), 39:03 — 2:0. Бутузов — 4 (бол., Бек), 51:43 — 2:1.

Вратари: Коновалов — Красоткин (58:19).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (9+13+9) — 32 (6+14+12).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

16 октября. Москва. «ВТБ Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
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