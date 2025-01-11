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Сегодня, 19:30

Московское «Динамо» обыграло СКА, забросив победную шайбу на последней минуте

Владислав Маслов
Корреспондент
«Динамо» обыграло СКА на своей площадке.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» победило СКА в домашнем матче FONBET КХЛ — 5:4.

За бело-голубых шайбы забросили Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, Максим Комтуа и Никита Гусев. У петербургского клуба голы на счету Павла Акользина, Захара Бардакова и Александра Никишина (дубль).

«Динамо» занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 57 очков в 44 матчах. СКА — на6-й строчке с 54 баллами в 43 играх.

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)

Голы: Римашевский — 5 (Ильенко, Джиошвили), 2:01 — 1:0. Акользин — 9 (Григоренко), 4:08 — 1:1. Бардаков — 12 (Никишин, Плотников), 4:39 — 1:2. Никишин — 9 (Грицюк, Бардаков), 7:17 — 1:3. Рашевский — 14 (Пакетт, Комтуа), 15:32 — 2:3. Джиошвили — 9 (Ильенко, Сизов), 29:56 — 3:3. Комтуа — 12 (Пакетт, Рашевский), 35:13 — 4:3. Никишин — 10 (Грицюк, И. Демидов), 56:26 — 4:4. Гусев — 16 (бол., Сикьюра, Уил), 59:33 — 5:4.

Вратари: Подъяпольский — Заврагин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 39 (17+12+10) — 26 (10+8+8).

Судьи: Акузовский, Бирин.

11 января. Москва. «ВТБ Арена». 9597 зрителей.

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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