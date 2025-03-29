Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

29 марта, 22:13

Московское «Динамо» нанесло СКА второе поражение в серии Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» (Москва) — СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

СКА на выезде проиграл московскому «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 1:2 ОТ.

Победный гол в овертайме забил Никита Гусев.

В основное время у бело-голубых отличился Артем Чернов. Единственную шайбу армейцев забросил Иван Демидов.

«Динамо» удвоило преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Санкт-Петербурге 31 марта и 2 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: И. Демидов — 1 (Зайцев, Бардаков), 10:23 — 0:1. Чернов — 1, 18:30 — 1:1. Гусев — 2, 70:41 — 2:1.

Вратари: Моторыгин — Заврагин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (9+13+8+7) — 33 (5+11+15+2).

Судьи: Бирин, Фатеев.

29 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9624 зрителя

Счет в серии: 2-0

Источник: Сетка плей-офф КХЛ
292
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Кубок Гагарина
Читайте также
В ЮАР футболист умер во время матча
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Нападающий СКА Плотников — о вылете из Кубка Гагарина: «Малейшая потеря концентрации в последней игре привела к этому»
Без миллиардов и Кубка, а теперь и контракта. Кузнецов больше не игрок СКА
«Автомобилист» выразил недовольство судейством после вылета из плей-офф. Оправдание выглядит нелепо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя