Московское «Динамо» нанесло СКА второе поражение в серии Кубка Гагарина

СКА на выезде проиграл московскому «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 1:2 ОТ.

Победный гол в овертайме забил Никита Гусев.

В основное время у бело-голубых отличился Артем Чернов. Единственную шайбу армейцев забросил Иван Демидов.

«Динамо» удвоило преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Санкт-Петербурге 31 марта и 2 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: И. Демидов — 1 (Зайцев, Бардаков), 10:23 — 0:1. Чернов — 1, 18:30 — 1:1. Гусев — 2, 70:41 — 2:1.

Вратари: Моторыгин — Заврагин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (9+13+8+7) — 33 (5+11+15+2).

Судьи: Бирин, Фатеев.

29 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9624 зрителя

Счет в серии: 2-0