Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:35

СКА обыграл московское «Динамо» в овертайме и одержал четвертую победу подряд

Николай Поляков и Владислав Подъяпольский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

СКА на выезде обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

В середине первого периода хозяева вели со счетом 2:0 благодаря голам Максима Джиошвили и Никиты Гусева. После этого гости забили три шайбы: отличились Валентин Зыков, Александр Никишин и Андрей Педан. За 25 секунд до конца третьего периода Никита Гусев отличился вновь и перевел игру в овертайм.

Победную шайбу в овертайме забил защитник и капитан СКА Александр Никишин.

СКА одержал четвертую победу подряд, команда из Санкт-Петербурга занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 65 очками в 51 матче. «Динамо» идет на второй строчке с 66 очками в 51 игре.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джиошвили — 10 (Сикьюра, Пыленков), 7:29 — 1:0. Гусев — 18, 12:45 — 2:0. Зыков — 12 (Зайцев, Педан), 16:13 — 2:1. Никишин — 12 (бол., Григоренко, И. Демидов), 31:53 — 2:2. Педан — 1 (Никишин, Григоренко), 36:58 — 2:3. Гусев — 19 (Пыленков, Пакетт), 59:35 — 3:3. Никишин — 13 (И. Демидов, Акользин), 63:16 — 3:4.

Вратари: Подъяпольский (57:33 — 59:35) — Плешков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (13+5+13+2) — 29 (4+14+6+5).

Судьи: Беляев, Бирин.

1 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9033 зрителя.

50
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Читайте также
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Популярное видео
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя