Московское «Динамо» обыграло СКА в первом матче серии первого раунда

Московское «Динамо» дома обыграло СКА в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Никита Гусев, две результативные передачи сделал Джордан Уил. У гостей шайбу забросил Захар Бардаков.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу бело-голубых. Вторая игра пройдет 29 марта в Москве.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сикьюра — 1 (Гусев, Адамчук), 9:13 — 1:0. Бардаков — 1 (Грицюк, Зайцев), 14:03 — 1:1. Кудрявцев — 1 (бол., Пакетт, Уил), 17:55 — 2:1. Гусев — 1 (бол., Уил), 49:27 — 3:1.

Вратари: Моторыгин — Заврагин (50:49 — 52:31, 56:15).

Штраф: 12 — 17.

Броски: 36 (10+15+11) — 31 (10+6+15).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

27 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9327 зрителей.