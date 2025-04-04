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4 апреля, 21:55

СКА победил московское «Динамо» в овертайме пятого матча серии плей-офф

Камила Абдурахманова
СКА победил московское «Динамо» в овертайме (4:3).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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СКА в гостях победил московское «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:3 ОТ.

У хозяев шайбы забросили Артем Михеев, Джордан Уил, Артем Ильенко. У гостей голы на счету Сергея Плотникова, Ивана Демидова, Александра Никишина. Победный гол на счету Сергея Сапего.

«Динамо» ведет в серии против СКА — 3-2.

Шестой матч между командами пройдет в Санкт-Петербурге 6 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Плотников — 1 (бол., И. Демидов, Грицюк), 1:53 — 0:1. Михеев — 1 (Ожиганов, Джиошвили), 4:22 — 1:1. И. Демидов — 3 (Сапего), 28:07 — 1:2. Уил — 1 (бол., Пакетт, Пыленков), 45:47 — 2:2. Никишин — 2 (бол., Кузнецов), 52:21 — 2:3. Ильенко — 1 (Пыленков, Ожиганов), 57:25 — 3:3. Сапего — 1, 71:49 — 3:4.

Вратари: Моторыгин — Плешков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (7+12+7+3) — 39 (12+8+11+8).

Судьи: Бирин, Фатеев.

4 апреля. Москва. «ВТБ Арена». 9662 зрителя.

Счет в серии: 3-2.

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