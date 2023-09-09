Московское «Динамо» и «Сочи» в субботу, 9 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «ВТБ-Арене», начало — в 13.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть матч в Москве на платной платформе «Кинопоиск». Прямой эфир запустится в 12.50 мск. Формальные события матча «Динамо» — «Сочи» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Динамо» начало регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с одной победы и двух поражений. Бело-голубые проиграли дома СКА (1:2) и «Металлургу» (3:5). Единственную победу «Динамо» одержало над «Амуром» (3:1). В активе москвичей два очка.

«Сочи» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Южане набрали 2 очка, обыграв «Ак Барс» в Казани со счетом 3:1.

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