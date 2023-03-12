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Сегодня, 19:41

«Торпедо» в овертайме обыграло московское «Динамо» и выбило бело-голубых из плей-офф

Виталий Косик
Корреспондент
Хоккеисты «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»
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«Торпедо» в овертайме одержало победу над московским «Динамо» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время в составе нижегородской команды Деннис Ян. За москвичей забросил Эрик О'Делл.

Автором победной шайбы в овертайме стал Деннис Ян, тем самым оформив дубль.

Таким образом «Торпедо» одержало четвертую победу и выиграло серию со счетом 4-2.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ян — 3 (Фирстов, Летунов), 29:09 — 0:1. О`Делл — 5 (Игумнов, Миронов), 30:19 — 1:1. Ян — 4, 61:03 — 1:2.

Вратари: Волков — Кульбаков.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (10+10+4+1) — 29 (9+8+11+1).

Судьи: Бирин, Фатеев.

12 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9993 зрителя.

Счет в серии: 2-4

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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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