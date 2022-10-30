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КХЛ

Сегодня, 15:14

Дубль Джиошвили принес московскому «Динамо» победу над «Торпедо»

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Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Торпедо» (4:2). Бело-голубые вели со счетом 2:0, но упустили преимущество.

Победу «Динамо» принес дубль нападающего Максима Джиошвили, который отличился в большинстве и в меньшинстве.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Готовец — 1 (О`Делл), 18:22 — 1:0. Уил — 4 (Мартынов, Лилья), 24:43 — 2:0. Кручинин — 5 (бол., Виноградов, Конюшков), 30:17 — 2:1. Гончарук — 7 (мен., Кручинин), 32:32 — 2:2. Джиошвили — 6 (бол., Кодола, Миронов), 34:01 — 3:2. Джиошвили — 7 (мен., п.в.), 57:35 — 4:2.

Вратари: Коновалов — Кульбаков (57:08 — 57:32, 57:45).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (15+9+5) — 26 (6+10+10).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

30 октября. Москва. «ВТБ Арена». 4053 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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