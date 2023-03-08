«Торпедо» в овертайме победило «Динамо» и сравняло счет в серии

Сегодня, 19:51
«Торпедо» в гостях обыграло «Динамо» в овертайме четвертого матча первого раунда Кубка Гагарина — 5:4.
В составе хозяев забивали Джордан Уил (дубль), Эрик О`Делл и Дмитрий Рашевский. У гостей шайбы забросили Сергей Гончарук (дубль), Максим Федотов и Антон Сизов. Победный гол на счету Даниила Бокуна.
«Торпедо» сравняло счет в серии — 2-2.
Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта. Начало — в 19.30.
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КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Уил — 2 (бол., Скоренов, О`Делл), 2:30 — 1:0. О`Делл — 2 (бол., Уил, Скоренов), 5:26 — 2:0. Гончарук — 1 (бол., Коваленко, Ларионов), 13:32 — 2:1. Федотов — 2 (Бокун, Гончарук), 19:27 — 2:2. Уил — 3 (Скоренов, Миронов), 20:47 — 3:2. Гончарук — 2 (бол., Коваленко, Ларионов), 29:51 — 3:3. Сизов — 1 (Веряев, Конюшков), 53:13 — 3:4. Рашевский — 2 (Менелл, О`Делл), 56:28 — 4:4. Бокун — 1, 68:10 — 4:5.
Вратари: Коновалов — Кульбаков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 30 (14+2+12+2) — 20 (4+9+3+4).
Судьи: Гашилов, Оленин.
8 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 2-2.