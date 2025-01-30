Московское «Динамо» обыграло «Торпедо»

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

За бело-голубых шайбы забросили Джордан Уил (дубль), Седрик Пакетт и Никита Гусев, еще одну не засчитали после просмотра видеоповтора. У нижегородцев дубль на счету Сергея Гончарука.

«Динамо» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 65 очков в 50 играх. «Торпедо» с 54 очками в 50 матчах — на 8-й строчке.

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Гончарук — 12 — 0:1. Пакетт — 15 (Рашевский, Комтуа), 17:41 — 1:1. Уил — 11 (бол., Гусев, Чернов), 26:27 — 2:1. Гончарук — 13 (мен., Белевич), 32:41 — 2:2. Уил — 12 (Сикьюра), 40:20 — 3:2. Гусев — 17 (бол., Уил, Пыленков), 53:58 — 4:2.

Вратари: Подъяпольский — Кульбаков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (5+11+8) — 33 (9+14+10).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

30 января. Москва. «ВТБ Арена». 8705 зрителей.