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Сегодня, 20:15

«Динамо» Москва — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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Московское «Динамо» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве в субботу, 7 октября. Клуб из Нижнего Новгорода одержал победу со счетом 7:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У нижегородцев Василий Атанасов оформил хет-трик (17:20; 24:55; 26:36), Игорь Ларионов сделал дубль (21:56; 38:11). Еще по шайбе забросили Максим Летунов (31:08) и Антон Силаев (35:42). У московской команды единственный гол забил Никита Гусев (24:39).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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