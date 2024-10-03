Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:02

Московское «Динамо» дома уступило «Трактору»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Московское «Динамо» дома проиграло «Трактору» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:4.

У гостей дубль оформил Григорий Дронов, две голевые передачи сделал Максим Шабанов. У хозяев гол забил Павел Кудрявцев.

«Динамо» потерпело второе поражение подряд. Московский клуб с 11 очками занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

«Трактор» одержал третью победу подряд. Команда с 16 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Дронов — 2 (бол., Шабанов, Юртайкин), 30:58 — 0:1. Кудрявцев — 2 (Ожиганов, Адамчук), 38:24 — 1:1. Дронов — 3 (Ткачев), 39:48 — 1:2. Котляревский — 5 (Шаров, Телегин), 52:06 — 1:3. Кравцов — 4 (п.в., Шабанов), 59:13 — 1:4.

Вратари: Миска (Моторыгин, 53:11, Миска, 55:00, 56:08 — 56:31, 56:45 — 59:13) — Мыльников.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 38 (8+16+14) — 36 (13+14+9).

Судьи: Бирин, Лазарев.

3 октября. Москва. «ВТБ Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Сегодня
Вчера
Неделя