Московское «Динамо» обыграло «Витязь» и одержало третью победу подряд в КХЛ

Московское «Динамо» дома победило «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

У бело-голубых шайбы забросили Артем Михеев и Максим Джиошвили. Единственный гол подмосковной команды на счету Станислава Ярового.

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд и занимает шестое место на «Западе» с 26 очками в 21 игре. «Витязь» находится на 9-й строчке с 21 баллов в 22 матчах.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Динамо М» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Михеев — 3 (Адамчук, Рашевский), 10:12 — 1:0. Яровой — 2 (Чивилев), 44:21 — 1:1. Джиошвили — 3 (Пыленков), 45:00 — 2:1.

Вратари: Моторыгин — Шикин (58:30).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (7+11+8) — 22 (5+8+9).

Судьи: Дударов, Спирин.

31 октября. Москва. «ВТБ Арена». 5846 зрителей.