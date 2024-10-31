Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:39

Московское «Динамо» обыграло «Витязь» и одержало третью победу подряд в КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Московское «Динамо» дома победило «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

У бело-голубых шайбы забросили Артем Михеев и Максим Джиошвили. Единственный гол подмосковной команды на счету Станислава Ярового.

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд и занимает шестое место на «Западе» с 26 очками в 21 игре. «Витязь» находится на 9-й строчке с 21 баллов в 22 матчах.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Динамо М» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Михеев — 3 (Адамчук, Рашевский), 10:12 — 1:0. Яровой — 2 (Чивилев), 44:21 — 1:1. Джиошвили — 3 (Пыленков), 45:00 — 2:1.

Вратари: Моторыгин — Шикин (58:30).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (7+11+8) — 22 (5+8+9).

Судьи: Дударов, Спирин.

31 октября. Москва. «ВТБ Арена». 5846 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Баскетболист Павел Савков вышел в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Сегодня
Вчера
Неделя