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«Динамо» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Динамо» Москва сыграет с «Нефтехимиом» в регулярном чемпионате КХЛ 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Рашевский, игрок ХК «Динамо».
Фото ХК «Динамо»
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Московское «Динамо» на своем льду примет «Нефтехимик» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Нефтехимик» можно следить на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Алексея Кудашова набрала восемь очков и занимает девятое место в Западной конференции. Клуб из Нижнекамска с 10-ю баллами располагается на седьмой строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик

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