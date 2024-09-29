Московское «Динамо» на своем льду примет «Нефтехимик» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Нефтехимик» можно следить на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Алексея Кудашова набрала восемь очков и занимает девятое место в Западной конференции. Клуб из Нижнекамска с 10-ю баллами располагается на седьмой строчке на Востоке.

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