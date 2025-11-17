Видео
17 ноября, 12:19

«Динамо» объявило об увольнении Кудашова

Ана Горшкова
Корреспондент
Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алексей Кудашов уволен с поста главного тренера московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Соглашение расторгнуто по инициативе клуба.

Об этом ранее сообщал «СЭ». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24.

Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу.

Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021 года. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб.

Бело-голубые в сезоне FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка в 26 матчах.

21

  • Неприкрытый Писярев

    алексеев такой же болобол, как и короткин, который танцует уже 10 лет

    17.11.2025

  • Кот-матрос

    Неисповедимы дела ваши, боссы Динамо!?

    17.11.2025

  • Адекватный спартач

    Объявило Динамо или Клоунберг?

    17.11.2025

  • Глупый

    а Карпина выгонят из динамо и из сборной?

    17.11.2025

  • Ясендень

    Уважаемые комментаторшы, Аны и соколлеги, оставьте , пожалуйста, написание статей с хоккейных площадок для мужчин. Ну не получается у вас, вырванные где-то информационные строки не прибавляют к вашим статьям интереса. Попробуйте себя в теннисе, плавании, худгимнастике - да мало ли ещё видов спорта, где вы можете себя проявить. Без обид.

    17.11.2025

  • Zakhar Romanov

    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.

    17.11.2025

  • Евгений Пушкарь

    В "Сибирь"?

    17.11.2025

  • Евгений Пушкарь

    Мначало интервью с опровержением, а потом назначение!

    17.11.2025

  • True Timati

    Если верить порядочным людям, то уволили его за отказ взять в состав сыночку генерального директора. Если это так, то Ротенберг здесь ни при чем, но в целом это какой-то п...ц

    17.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Роман Борисович, Ваш выход! :rofl:

    17.11.2025

  • Кихот

    Карпина !!!!! Вот какой новости ждём!!!!!!!!!!!!!! Кудашова то за что? Ну да команда как бы расхоложена, но в отличии от футбольного "Динамо" играет ! но Кудашов и строит пик командной игры к плей-офф.... Хотите более яркой и доминирующей игры, так в паузе между сезонами нада было думать. Так что давайте не останавливаться - Карпина на выход!!!!!!!!!!!!

    17.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты больше не агрессируешь?

    17.11.2025

  • Ж и в о й

    Можно в воскресенье уволить, 23 ноября, в 17:29. Аккурат перед стартовым свистком матча против Махачкалы.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Когда уже Динамо объявит о назначении на пост главного тренера Романа Борисовича Ротенберга? Вангую под этой новостью рекорды по комментам...:sunglasses:

    17.11.2025

  • blue-white!

    59% побед...

    17.11.2025

  • Dmitry Frolov

    Рано радуетесь, скоро вся страна над динамиками угорать будет:rofl:

    17.11.2025

  • Михаил

    Не поклонник Кудашова,но в данный момент это выглядит нелогично

    17.11.2025

  • blue-white!

    Карпина уволят в пятницу, перед началом тура, это же так логично...

    17.11.2025

  • За спорт!

    Опять уволили? Для чего дублировать вчерашнюю новость?

    17.11.2025

  • sdf_1

    Карпину приготовиться. Кстати, К. Алексеев сообщал, что Карпина уволят во время ноябрьской паузы на игры сборной. Пауза скоро заканчивается...

    17.11.2025

  • Klever Клевер Suglinka Суглинка

    Слава богу это наконец произошло.

    17.11.2025

    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    Алексей Кудашов
    Вячеслав Козлов
