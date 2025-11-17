«Динамо» объявило об увольнении Кудашова

17 ноября, 12:19
Алексей Кудашов уволен с поста главного тренера московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Соглашение расторгнуто по инициативе клуба.
Об этом ранее сообщал «СЭ». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.
Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24.
Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу.
Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021 года. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб.
Бело-голубые в сезоне FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка в 26 матчах.
Неприкрытый Писярев
алексеев такой же болобол, как и короткин, который танцует уже 10 лет
17.11.2025
Кот-матрос
Неисповедимы дела ваши, боссы Динамо!?
17.11.2025
Адекватный спартач
Объявило Динамо или Клоунберг?
17.11.2025
Глупый
а Карпина выгонят из динамо и из сборной?
17.11.2025
Ясендень
Уважаемые комментаторшы, Аны и соколлеги, оставьте , пожалуйста, написание статей с хоккейных площадок для мужчин. Ну не получается у вас, вырванные где-то информационные строки не прибавляют к вашим статьям интереса. Попробуйте себя в теннисе, плавании, худгимнастике - да мало ли ещё видов спорта, где вы можете себя проявить. Без обид.
17.11.2025
Zakhar Romanov
17.11.2025
Евгений Пушкарь
В "Сибирь"?
17.11.2025
Евгений Пушкарь
Мначало интервью с опровержением, а потом назначение!
17.11.2025
True Timati
Если верить порядочным людям, то уволили его за отказ взять в состав сыночку генерального директора. Если это так, то Ротенберг здесь ни при чем, но в целом это какой-то п...ц
17.11.2025
ViktorDiktor®
Роман Борисович, Ваш выход! :rofl:
17.11.2025
Кихот
Карпина !!!!! Вот какой новости ждём!!!!!!!!!!!!!! Кудашова то за что? Ну да команда как бы расхоложена, но в отличии от футбольного "Динамо" играет ! но Кудашов и строит пик командной игры к плей-офф.... Хотите более яркой и доминирующей игры, так в паузе между сезонами нада было думать. Так что давайте не останавливаться - Карпина на выход!!!!!!!!!!!!
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Ты больше не агрессируешь?
17.11.2025
Ж и в о й
Можно в воскресенье уволить, 23 ноября, в 17:29. Аккурат перед стартовым свистком матча против Махачкалы.
17.11.2025
Adiоs Amigos R
Когда уже Динамо объявит о назначении на пост главного тренера Романа Борисовича Ротенберга? Вангую под этой новостью рекорды по комментам...:sunglasses:
17.11.2025
blue-white!
59% побед...
17.11.2025
Dmitry Frolov
Рано радуетесь, скоро вся страна над динамиками угорать будет:rofl:
17.11.2025
Михаил
Не поклонник Кудашова,но в данный момент это выглядит нелогично
17.11.2025
blue-white!
Карпина уволят в пятницу, перед началом тура, это же так логично...
17.11.2025
За спорт!
Опять уволили? Для чего дублировать вчерашнюю новость?
17.11.2025
sdf_1
Карпину приготовиться. Кстати, К. Алексеев сообщал, что Карпина уволят во время ноябрьской паузы на игры сборной. Пауза скоро заканчивается...
17.11.2025
Klever Клевер Suglinka Суглинка
Слава богу это наконец произошло.
17.11.2025