«Динамо» объявило об увольнении Кудашова

Алексей Кудашов уволен с поста главного тренера московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Соглашение расторгнуто по инициативе клуба. Об этом ранее сообщал «СЭ». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов. Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу. Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021 года. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб. Бело-голубые в сезоне FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка в 26 матчах.

Неприкрытый Писярев алексеев такой же болобол, как и короткин, который танцует уже 10 лет 17.11.2025

Кот-матрос Неисповедимы дела ваши, боссы Динамо!? 17.11.2025

Адекватный спартач Объявило Динамо или Клоунберг? 17.11.2025

Глупый а Карпина выгонят из динамо и из сборной? 17.11.2025

Ясендень Уважаемые комментаторшы, Аны и соколлеги, оставьте , пожалуйста, написание статей с хоккейных площадок для мужчин. Ну не получается у вас, вырванные где-то информационные строки не прибавляют к вашим статьям интереса. Попробуйте себя в теннисе, плавании, худгимнастике - да мало ли ещё видов спорта, где вы можете себя проявить. Без обид. 17.11.2025

Zakhar Romanov Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит. 17.11.2025

Евгений Пушкарь В "Сибирь"? 17.11.2025

Евгений Пушкарь Мначало интервью с опровержением, а потом назначение! 17.11.2025

True Timati Если верить порядочным людям, то уволили его за отказ взять в состав сыночку генерального директора. Если это так, то Ротенберг здесь ни при чем, но в целом это какой-то п...ц 17.11.2025

ViktorDiktor® Роман Борисович, Ваш выход! :rofl: 17.11.2025

Кихот Карпина !!!!! Вот какой новости ждём!!!!!!!!!!!!!! Кудашова то за что? Ну да команда как бы расхоложена, но в отличии от футбольного "Динамо" играет ! но Кудашов и строит пик командной игры к плей-офф.... Хотите более яркой и доминирующей игры, так в паузе между сезонами нада было думать. Так что давайте не останавливаться - Карпина на выход!!!!!!!!!!!! 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ты больше не агрессируешь? 17.11.2025

Ж и в о й Можно в воскресенье уволить, 23 ноября, в 17:29. Аккурат перед стартовым свистком матча против Махачкалы. 17.11.2025

Adiоs Amigos R Когда уже Динамо объявит о назначении на пост главного тренера Романа Борисовича Ротенберга? Вангую под этой новостью рекорды по комментам...:sunglasses: 17.11.2025

blue-white! 59% побед... 17.11.2025

Dmitry Frolov Рано радуетесь, скоро вся страна над динамиками угорать будет:rofl: 17.11.2025

Михаил Не поклонник Кудашова,но в данный момент это выглядит нелогично 17.11.2025

blue-white! Карпина уволят в пятницу, перед началом тура, это же так логично... 17.11.2025

За спорт! Опять уволили? Для чего дублировать вчерашнюю новость? 17.11.2025

sdf_1 Карпину приготовиться. Кстати, К. Алексеев сообщал, что Карпина уволят во время ноябрьской паузы на игры сборной. Пауза скоро заканчивается... 17.11.2025