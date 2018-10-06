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6 октября 2018, 19:30

"Динамо" обыграло "Нефтехимик", прервав серию из пяти поражений

Наталья Юрина
Корреспондент
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"Динамо" обыграло "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Дублем отметился нападающий Микс Индрашис.

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Регулярный чемпионат

"ХК Динамо" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Индрашис - 5 (Никулин, А. Алексеев), 17:40 - 1:0. Кагарлицкий - 4 (бол., Шипачев), 30:40 - 2:0. Индрашис - 6 (п.в., Койвисто), 58:33 - 3:0.

Вратари: Бочаров - Ежов (57:31 - 58:33).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 26 (4+11+11) - 29 (6+15+8).

Судьи: Васильев, Гусев.

6 октября. Москва. Арена "Мегаспорт".

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Микс Индрашис
ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик
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