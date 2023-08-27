«Динамо» победило «Витязь» в матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы

Сегодня, 17:21
«Динамо» в матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы обыграло «Витязь» со счетом 5:2. В составе бело-голубых 3 три результативные передачи сделал нападающий Джордан Уил.
Кубок мэра Москвы
«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Кара — 3 (бол., Яремчук, Тимашов), 3:56 — 0:1. Пакетт — 3 (бол., Ожиганов, Уил), 7:14 — 1:1. Морозов — 2 (Гусев, Уил), 25:37 — 2:1. Яровой — 1 (Валенцов), 27:03 — 2:2. Пакетт — 4 (Уил, Ожиганов), 34:21 — 3:2. Миронов — 1 (бол., Пыленков, Рашевский), 38:18 — 4:2. Миронов — 2 (п.в., О`Делл, Джиошвили), 58:23 — 5:2.
Вратари: Коновалов — Дорожко (57:48 — 58:23).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 30 (9+10+11) — 32 (12+8+12).
Судьи: Овчинников, Шувалов.
27 августа. Москва. Мегаспорт.
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|Северсталь
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|7
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|Сочи
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|Автомобилист
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|Ак Барс
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|Амур
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|Лада
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|8
|Металлург
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|9
|Нефтехимик
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|10
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|11
|Сибирь
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|Трактор
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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