«Динамо» победило «Витязь» в матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы

«Динамо» в матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы обыграло «Витязь» со счетом 5:2. В составе бело-голубых 3 три результативные передачи сделал нападающий Джордан Уил. Кубок мэра Москвы «Динамо» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Голы: Кара — 3 (бол., Яремчук, Тимашов), 3:56 — 0:1. Пакетт — 3 (бол., Ожиганов, Уил), 7:14 — 1:1. Морозов — 2 (Гусев, Уил), 25:37 — 2:1. Яровой — 1 (Валенцов), 27:03 — 2:2. Пакетт — 4 (Уил, Ожиганов), 34:21 — 3:2. Миронов — 1 (бол., Пыленков, Рашевский), 38:18 — 4:2. Миронов — 2 (п.в., О`Делл, Джиошвили), 58:23 — 5:2. Вратари: Коновалов — Дорожко (57:48 — 58:23). Штраф: 6 — 12. Броски: 30 (9+10+11) — 32 (12+8+12). Судьи: Овчинников, Шувалов. 27 августа. Москва. Мегаспорт.