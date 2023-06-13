Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:01

«Динамо» подписало контракты с четырьмя хоккеистами

Мария Гусева
Telegram Дзен

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контрактов с четырьмя игроками.

Квалификационное предложение клуба принял 22-летний нападающий Петр Яковлев. Соглашение рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

В качестве неограниченно свободного агента двусторонний контракт на один сезон подписал 23-летний форвард Данил Гизатуллин.

В систему бело-голубых также переходит белорусский защитник Юрий Каратай. 18-летний игрок юниорской сборной Беларуси в новом сезоне будет выступать за МХК «Динамо» Москва. Соглашение рассчитано на два года и носит трехсторонний характер.

Пробный контракт подписал нападающий 2003 года рождения Евгений Густомесов. Игрок примет участие в лагере развития, после чего пройдет предсезонную подготовку в расположении одной из команд системы московского «Динамо».

Источник: https://dynamo.ru/news/230069-izmeneniya_v__sostave_hk____dinamo___moskva
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА
В Стамбуле зарезали россиянина после финала Лиги чемпионов
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Русский чех Яшкин — об отношении к нему в Чехии: «Журналисты сообщают о КХЛ только то, что им выгодно»