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Сегодня, 12:40

«Динамо» подтвердило продление контракта с тренерским штабом Кудашова

Сергей Ревенко
Корреспондент
Алексей Кудашов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» на своем официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым и его тренерским штабом.

Соглашение со специалистами рассчитано на один сезон. В тренерский штаб Кудашова входят такие тренеры, как Вячеслав Козлов, Андрей Скопинцев, Александр Савченков, Константин Власов, Ларс-Йоран Альквист, Александр Ахлаткин.

Кудашов работает в «Динамо» с 2021 года.

В этом сезоне КХЛ «Динамо» выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф Западной конференции, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (2-4).

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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