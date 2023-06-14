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Сегодня, 09:44

«Динамо» поздравило Барбашева с победой в Кубке Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
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Московское «Динамо» поздравило форварда «Вегаса» Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли.

«Двукратный! Воспитанник динамовской школы Иван Барбашев в пяти играх финальной серии добывает Кубок Стэнли! В решающей игре Ваня отметился голом. Так держать!» — говорится в Telegram-канале клуба.

Барбашев является воспитанником «Динамо», однако не провел за команду ни одного матча. С 2011 по 2012 год форвард выступал за ХК «МВД» в Молодежной хоккейной лиге.

Для 27-летнего россиянина это второе чемпионство — в 2019 году он стал обладателем кубка вместе с «Сент-Луисом». В феврале 2023 года Барбашев был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф.

Иван Барбашев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Динамо (Москва)
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