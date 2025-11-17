«Динамо» провело первую тренировку под руководством Вячеслава Козлова

17 ноября, 13:51
«Динамо» провело первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова.
В понедельник, 17 ноября, клуб объявил об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял бело-голубых с 2021 года.
Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021-го. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб.
Бело-голубые в сезоне FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка в 26 матчах.
