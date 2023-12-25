«Динамо»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

Сегодня, 20:30
С 25 декабря по 7 января московское «Динамо» проведет пять матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды тренера Алексея Кудашова в новогодние праздники. Время начала встреч — московское.
Видеотрансляции игр можно посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке, на платном канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Ключевые события противостояний КХЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».
25 декабря 2023 года. 19.30. «Динамо» — СКА
Онлайн-трансляция
28 декабря 2023 года. 18.00. «Лада» — «Динамо»
Онлайн-трансляция
30 декабря 2023 года. 17.00. «Локомотив» — «Динамо»
Онлайн-трансляция
6 января 2024 года. 13.00. «Динамо» — «Куньлунь»
Онлайн-трансляция
7 января 2024 года. 17.00. «Динамо» — «Спартак»
Онлайн-трансляция
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