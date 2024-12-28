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Сегодня, 15:15

«Динамо»: расписание матчей в новогодние праздники 2024 / 2025

«Динамо» сыграет в КХЛ в новогодние праздники с 28 декабря по 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Динамо» проведет четыре матча в FONBET чемпионате КХЛ с 28 декабря 2024-го по 12 января 2025 года. Команда Алексея Кудашова проведет три игры на выезде, две подряд — в Сочи, после чего вернется в Москву.

Расписание и время начала матчей «Динамо» в КХЛ в новогодние праздники 2024/2025

Время начала матчей — московское.

Трансляции игр КХЛ в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск», также матчи показывают каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Расписание, результаты и турнирные таблицы регулярного чемпионата в актуальном виде изучайте в разделе КХЛ на сайте «СЭ». Ключевые события игр в онлайн также доступны в нашем матч-центре.

1
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
ХК Сочи
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