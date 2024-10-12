«Динамо» одержало победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

12 октября, 19:17
Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе бело-голубых отличились Артем Михеев, Егор Римашевский, Артем Чернов и Максим Комтуа. У уфимцев шайбы забросили Шелдон Ремпал и Джош Лейво.
В начале третьего периода у «Салавата Юлаева» произошла замена вратаря: вместо Александра Самонова в игру вступил Семен Вязовой.
«Динамо» переместилось на восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 14 баллов.
В следующем матче «Динамо» примет «Спартак» 14 октября, а «Салават Юлаев» двумя днями позже встретится на выезде с «Барысом».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Михеев — 2 (Рашевский), 5:26 — 1:0. Ремпал — 6 (Тодд, Хмелевский), 6:03 — 1:1. Римашевский — 2 (бол., Гусев, Менелл), 12:57 — 2:1. Ливо — 8 (Тодд, Варлов), 24:07 — 2:2. Чернов — 1 (Джиошвили, Буруянов), 42:17 — 3:2. Комтуа — 4 (Джиошвили, Пыленков), 44:39 — 4:2.
Вратари: Ярославлев — Самонов (Вязовой, 44:00, 59:30).
Штраф: 8 — 18.
Броски: 32 (11+12+9) — 30 (7+10+13).
Судьи: Бирин, Лаврентьев.
12 октября. Москва. «ВТБ Арена».
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|14
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|15
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|12
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11