«Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ 12 октября

«Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 12 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — в 18.50 по местному времени.

Команда Алексея Кудашова набрала 13 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. Клуб из Уфы с 14-ю баллами располагается на 7-й строчке на Востоке.

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