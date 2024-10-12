Сегодня, 16:00
«Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 12 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Динамо» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — в 18.50 по местному времени.
Команда Алексея Кудашова набрала 13 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. Клуб из Уфы с 14-ю баллами располагается на 7-й строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|11
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|15
|11