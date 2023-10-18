«Динамо» и «Северсталь» в среду, 18 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Витязь» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» набрало 25 очков и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Северстали» 18 баллов, команда находится на 8-м месте Западной конференции.

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