Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» и «Северсталь» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Матч «Динамо» — «Северсталь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 14 января. Игра на льду «ВТБ Арены» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале и сайте «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Северсталь» доступны в матч-центре «СЭ».

В этом сезоне КХЛ-2024/25 «Динамо» в 44 матчах набрало 57 очков, в субботу бело-голубые обыграли СКА (5:4) и продлили победную серию до четырех матчей. У «Северстали» — 44 игры и 55 очков, предыдущим соперником череповчан был «Витязь» (2:1).

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Читайте также
Чемпиона России по гиревому спорту Фещенко застрелили в Москве
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
«Спартак» не выиграл чемпионство из-за Промеса. О чем врет Абаскаль, а где говорит правду
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
«КамАЗ» впервые уступил лидерство на рынке тяжелых грузовиков в РФ
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Сегодня
Вчера
Неделя