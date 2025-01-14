«Динамо» и «Северсталь» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ 14 января

Матч «Динамо» — «Северсталь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 14 января. Игра на льду «ВТБ Арены» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале и сайте «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Северсталь» доступны в матч-центре «СЭ».

В этом сезоне КХЛ-2024/25 «Динамо» в 44 матчах набрало 57 очков, в субботу бело-голубые обыграли СКА (5:4) и продлили победную серию до четырех матчей. У «Северстали» — 44 игры и 55 очков, предыдущим соперником череповчан был «Витязь» (2:1).