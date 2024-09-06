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ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 17:30

«Динамо» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Динамо» и «Северсталь» встретятся в матче чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Московское «Динамо» и «Северсталь» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 6 сентября. Время начала игры в столице России — 19.30.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime», трансляция начнется за 10 минут до игры. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке). Основные события игры «Динамо» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте регулярного чемпионата «Динамо» проиграло «Куньлуню» (1:3), а «Северсталь» победила «Торпедо» (3:0).

В сезоне-2023/24 обе команды участвовали в плей-офф . «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина и уступило «Трактору» (0-4 в серии), а «Северсталь» проиграла «Спартаку» в первом раунде (1-4).

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