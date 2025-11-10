«Динамо» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Шанхай Дрэгонс» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Динамо» провело 23 матча, набрало 31 очко и занимает пятое место на «Западе». Предыдущим соперником бело-голубых был СКА (2:3). У «Шанхай Дрэгонс» — 26 очков после 23 игр и седьмая строчка в конференции. В субботу китайский клуб уступил «Северстали» (2:4).

Матч «Динамо» — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс