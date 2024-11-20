«Динамо» и «Сибирь» встретятся в КХЛ 20 ноября

«Динамо» и «Сибирь» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 20 ноября. Игра начнется в 19.30 мск и пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

В прямом эфире матч «Динамо» — «Сибирь» покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги, а жители Новосибирска могут смотреть игру на канате «ОТС» (начало — 23.20 по местному времени).

Следите за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Сибирь» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 27 матчей и набрало 35 очков, у «Сибири» — 25 игр и 23 очка.

17 ноября динамовцы победили «Трактор» в Челябинске (4:3 Б), а новосибирцы не проводили игр со встречи с «Динамо» на «Сибирь-Арене» 15 ноября (1:2).

Матч «Динамо» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс