Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:15

«Динамо» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Динамо» и «Сибирь» встретятся в КХЛ 20 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» и «Сибирь» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 20 ноября. Игра начнется в 19.30 мск и пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

В прямом эфире матч «Динамо» — «Сибирь» покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги, а жители Новосибирска могут смотреть игру на канате «ОТС» (начало — 23.20 по местному времени).

Следите за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Сибирь» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 27 матчей и набрало 35 очков, у «Сибири» — 25 игр и 23 очка.

17 ноября динамовцы победили «Трактор» в Челябинске (4:3 Б), а новосибирцы не проводили игр со встречи с «Динамо» на «Сибирь-Арене» 15 ноября (1:2).

Матч «Динамо» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Сегодня
Вчера
Неделя