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КХЛ

Сегодня, 21:39

СКА в овертайме победил «Динамо», Гусев сделал дубль

Иван Шитик
Корреспондент
«Динамо» — СКА.
Фото ХК «Динамо» (Москва)
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СКА в овертайме победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерский клуб выиграл со счетом 2:1.

Дубль в составе СКА оформил нападающий Никита Гусев.

Единственная шайба «Динамо» на счету форварда Александра Скоренова.

«Динамо» набрало 47 очков в 39 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. СКА с 67 баллами после 40 игр остается на 1-й строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Скоренов — 4 (Мартынов, Каблуков), 15:55 — 1:0. Гусев — 10, 40:16 — 1:1. Гусев — 11 (Хуснутдинов, Педан), 63:42 — 1:2.

Вратари: К.Л. Волков — Николаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (4+11+7+2) — 24 (3+7+10+4).

Судьи: Бирин, Гашилов.

6 декабря. Москва. «ВТБ Арена».

Никита Гусев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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