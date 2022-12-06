СКА в овертайме победил «Динамо», Гусев сделал дубль

Сегодня, 21:39
СКА в овертайме победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерский клуб выиграл со счетом 2:1.
Дубль в составе СКА оформил нападающий Никита Гусев.
Единственная шайба «Динамо» на счету форварда Александра Скоренова.
«Динамо» набрало 47 очков в 39 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. СКА с 67 баллами после 40 игр остается на 1-й строчке Запада.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Скоренов — 4 (Мартынов, Каблуков), 15:55 — 1:0. Гусев — 10, 40:16 — 1:1. Гусев — 11 (Хуснутдинов, Педан), 63:42 — 1:2.
Вратари: К.Л. Волков — Николаев.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 24 (4+11+7+2) — 24 (3+7+10+4).
Судьи: Бирин, Гашилов.
6 декабря. Москва. «ВТБ Арена».