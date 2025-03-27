«Динамо» примет СКА в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 27 марта. Игра состоится на льду «ВТБ Арены» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также за игрой можно следить на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ. Для жителей Санкт-Петербурга трансляция состоится на телеканале «78».

По итогам регулярного чемпионата FONBET КХЛ сезона-2024/2025 бело-голубые с 89 очками финишировали на втором месте в Западной конференции, команда Романа Ротенберга с 82 очками заняла седьмое место на «Западе».

Матч «Динамо» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс