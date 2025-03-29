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29 марта, 17:45

«Динамо» — СКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Динамо» примет СКА во втором матче первого раунда Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо», Telegram
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Московское «Динамо» примет СКА во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина в субботу, 29 марта. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — СКА можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Санкт-Петербурге игру также транслирует канал «78».

Первый матч серии прошел в четверг и завершился победой москвичей со счетом 3:1. В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло второе место в Западной конференции с 89 очками, а СКА — седьмое с 82 очками.

Матч «Динамо» Москва — СКА смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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