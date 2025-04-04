«Динамо» и СКА сыграют в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ 4 апреля

«Динамо» и СКА сыграют в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 4 апреля. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в столице России покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. Жители Санкт-Петербурга также могут смотреть матчи СКА на канале «78».

За ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — СКА можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

Счет в серии — 3:1 в пользу бело-голубых. Динамовцы победили в первом, втором и четвертом матчах (3:1, 2:1 ОТ, 5:4 ОТ). Питерские армейцы — в третьем (5:3).