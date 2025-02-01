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Сегодня, 15:30

«Динамо» — СКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Москва, Telegram
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Московское «Динамо» примет СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 1 февраля. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск». В Санкт-Петербурге игру также покажет канал «78».

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — СКА можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в четвертый раз в сезоне, предыдущие три игры завершились победой «Динамо» — 4:2 5 декабря и 5:3 23 января в Санкт-Петербурге и 5:4 11 января в Москве.

Соперники провели по 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Динамо» набрало 65 очков, СКА — 63. В четверг, 30 января, динамовцы победили «Торпедо» на своей площадке — 4:2, а армейцы обыграли «Спартак» в Москве — 4:3 Б.

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