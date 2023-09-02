Московское «Динамо» сыграет дома с санкт-петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканалах КХЛ ТВ, КХЛ Prime, «Матч ТВ» и на сайтах video.khl.ru и matchtv.ru. Также игры КХЛ сезона-2023/24 доступны по подписке на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в разделе «Спорт».

В Казахстане игру «Динамо» — СКА можно посмотреть на телеканале «Qazsport». Следить за играми КХЛ за пределами России можно на сайтах букмекерских контор по регистрации.

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