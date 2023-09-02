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Сегодня, 16:00

«Динамо» — СКА: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ

«Динамо» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 2 сентября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» сыграет дома с санкт-петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканалах КХЛ ТВ, КХЛ Prime, «Матч ТВ» и на сайтах video.khl.ru и matchtv.ru. Также игры КХЛ сезона-2023/24 доступны по подписке на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в разделе «Спорт».

В Казахстане игру «Динамо» — СКА можно посмотреть на телеканале «Qazsport». Следить за играми КХЛ за пределами России можно на сайтах букмекерских контор по регистрации.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 1 1 0 2
2 СКА 0 0 0 0
3 Витязь 0 0 0 0
4 Северсталь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Торпедо 0 0 0 0
7 Динамо Мн 0 0 0 0
8 Динамо 0 0 0 0
9 Сочи 0 0 0 0
10 Спартак 1 0 1 0
11 ЦСКА 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Сал. Юлаев 1 1 0 2
3 Авангард 1 1 0 2
4 Металлург 0 0 0 0
5 Трактор 0 0 0 0
6 Амур 0 0 0 0
7 Нефтехимик 0 0 0 0
8 Автомобилист 0 0 0 0
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Лада 0 0 0 0
11 Барыс 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
2.09 14:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 4
2.09 14:00
Авангард – Сибирь
 2 : 1
2.09 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 3
2.09 15:00
Автомобилист – Металлург
 - : -
2.09 16:00
Лада – Трактор
 - : -
2.09 17:00
Динамо – СКА
 - : -
2.09 17:00
Витязь – Амур
 - : -
2.09 17:00
Северсталь – Сочи
 - : -
2.09 17:30
Нефтехимик – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
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