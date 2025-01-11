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Сегодня, 16:00

«Динамо» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Динамо» и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 11 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо», Telegram
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«Динамо» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 11 января. Матч в Москве пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Игру в столице России в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также трансляция пройдет на санкт-петербургском канале «78».

Ключевые события и результат игры «Динамо» — СКА можно отслеживать в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 43 матча и набрало 55 очков, в предыдущей игре во вторник бело-голубые победили «Сочи» (2:0). У СКА — 42 игры и 54 очка, в среду питерские армейцы уступили «Спартаку» (0:5).

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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