«Динамо» Москва примет СКА в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина в пятницу, 4 апреля. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ», «КХЛ Prime» и «78», а также сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — СКА можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

После четырех матчей серии первого раунда плей-офф счет 3-1 в пользу москвичей. В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, СКА — седьмое.