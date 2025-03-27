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27 марта, 08:20

«Динамо» — СКА: время начала матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» и СКА проведут матч в первом раунде плей-офф КХЛ 26 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо», Telegram
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«Динамо» и СКА проведут первый матч в первом раунде плей-офф КХЛ в четверг, 27 марта. Начало игры на «ВТБ Арене» в Москве — в 19.30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. Все матчи СКА в КХЛ жителям Санкт-Петербурга можно смотреть в прямых трансляциях на телеканале «78».

За ключевыми событиями игры «Динамо» — СКА можно следить в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 бело-голубые набрали 89 очков и по итогам регулярки стали вторыми на «Западе». У питерских армейцев — 82 очка и седьмое место.

В этом сезоне «Динамо» выиграло у СКА пять из шести матчей. Единственная победа армейцев из Санкт-Петербурга над бело-голубыми в прошедшей регулярке — 4:3 ОТ в Москве 1 февраля.

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