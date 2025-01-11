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Сегодня, 09:00

«Динамо» — СКА: время начала трансляции матча КХЛ

«Динамо» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» сыграет со СКА в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 11 января. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Алексея Кудашова в 43 матчах набрала 55 очка и занимает четвертое место в Западной конференции. Армейцы с 54 очками в 42 играх располагаются на пятой строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Динамо (Москва)
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