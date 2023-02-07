0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:00

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Динамо» в домашнем матче обыграло «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 4:1.

В составе победителей отметились Павел Кудрявцев, Эрик О'Делл, оформивший дубль, и Александр Скоренов.

У гостей одну шайбу отыграл Кирилл Петьков.

«Динамо» с 79 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Сочи» — 11-е место и 23 очка.

Хоккей
КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Кудрявцев — 9 (Рашевский, Менелл), 4:14 — 1:0. О`Делл — 14 (Арт.А. Волков), 11:27 — 2:0. О`Делл — 15 (бол., Менелл, Уил), 23:06 — 3:0. Скоренов — 8 (Менелл, Новиков), 38:34 — 4:0. Петьков — 10, 45:04 — 4:1.

Вратари: К.Л. Волков — Бердин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (9+14+10) — 25 (7+11+7).

Судьи: Акузовский, Соин.

7 февраля. Москва. «ВТБ Арена».

КХЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Обсудить
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Минское «Динамо» одержало победу над «Спартаком»

КХЛ: «Металлург» победил СКА, «Салават Юлаев» обыграл ЦСКА и другие матчи 7 февраля