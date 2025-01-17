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Сегодня, 18:10

«Динамо» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Москва и «Сочи» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Москва, Telegram
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Московское «Динамо» примет «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 17 января. Игра будет проходить на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — «Сочи» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды встретятся в третий раз в сезоне. 5 и 7 января динамовцы дважды победили сочинцев на их площадке — 5:1 и 2:0.

«Динамо» набрало 59 очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Располагающийся на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции «Сочи» провел 44 матча и набрал 30 очков.

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ХК Динамо (Москва)
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