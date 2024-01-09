Московское «Динамо» сыграет с «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 9 января, во вторник. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

В Западной конференции бело-голубые занимают 3-е место с 66 очками, клуб из Сочи с 34 баллами располагается на последней строчке.

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