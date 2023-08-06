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Сегодня, 16:19

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Спартак» обыграл московское «Динамо» в предсезонном товарищеском матче — 3:1.

У красно-белых отличился дублем Александр Пашин, еще один гол на счету Максима Цыплакова. Единственную шайбу бело-голубых забросил Артем Ильенко.

В послематчевой серии буллитов победу также одержал «Спартак» — 2:0. У красно-белых отличились Александр Пашин и Егор Чезганов. В серии буллитов ворота «Спартака» защищал Андрей Кареев, который отразил все пять бросков динамовцев.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Цыплаков — 1 (бол.), 16:57 — 0:1. Ильенко — 1 (Малышев, Кудашов), 22:25 — 1:1. Пашин — 1, 45:24 — 1:2. Пашин — 2 (п.в.), 59:56 — 1:3.

Вратари: Волков — Сковронский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (12+12+5) — 31 (10+8+13).

6 августа. Москва. «ВТБ Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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