«Динамо» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 18 ноября

«Динамо» и «Спартак» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Спартак

За основными событиями и результатом игры «Динамо» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало 33 очка в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Спартак» — 29 очков в 26 играх.

В субботу бело-голубые обыграли «Сибирь» (3:2), а красно-белые в пятницу уступили «Северстали» (3:4). В понедельник главный тренер динамовцев Алексей Кудашов был отправлен в отставку.