18 ноября, 21:44

«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после отставки Кудашова

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спартак» в гостях переиграл «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ — 3:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на выезде победил московское «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ — 4:2.

По 2 (1+1) очка у красно-белых набрали Александр Беляев и Джоуи Кин. Еще по одной шайбе забросили Иван Морозов и Даниэль Усманов.

У хозяев отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. Максим Комтуа сделал две голевые передачи.

«Динамо» провело первый матч после отставки главного тренера Алексея Кудашова. Обязанности главного тренера бело-голубых исполняет Вячеслав Козлов.

С 33 очками «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (31 очко) идет шестым на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Спартак

25

  • Владимир Тюсин

    Сравните судейство Наших с Парвозами. Спартаковчев всяко разно толкали в борт. Там пол команды Локомотива надо удалять до конца сезона.Но Мы продули. Регулярка! А судьи просто нужны. Без них ни как

    18.11.2025

  • Константин Мишин

    посмотрите повтор на сайте КХЛ, Пивчулин когда едет на лавку, поворачивается и у него видна капля крови на носу... судья был в полутора метрах, он сразу поднял руку...

    18.11.2025

  • AlPrav

    "У Спартака удаление отменяют, у Динамовца за такое же(клюшкой мимо лица) удаление." Разница в том, что "у Динамовца" не мимо. "Динамовец за воротами валяется со Спартаковцем удаление у Динамо))". Динамовец не только "валялся", но и махл рукой в голову! А вот момент с ударом Уила рукой в голову Порядина за воротами Спартака в третьем периоде без его удаления вызывает вопросы. Хотя Хованов (один из комментаторов) пытался оправдать динамовца тем, что его клюшка зацепилась за сетку ворот и, поэтому его рука, не произвольно пошла в голову спартаковцу. Но никто отменял "фол по неосторожности"!

    18.11.2025

  • Константин Мишин

    первый гол вообще-то Вишневский недоработал, дал Слепышеву доехать до ворот... дальше у динамовца было два варианта: ехать параллельно лицевой через вратарскую пытаясь затолкать между щитков, или бросать с неудобной...

    18.11.2025

  • Желтый полосатик

    "Динамо" ждет своего спасителя! "Все знают, как его зовут")))

    18.11.2025

  • Футболист Сапогов

    За второй период стыдновато))) Игра неплохая - держала в напряжении почти до конца.

    18.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Хорошее Дерби Братским не вешать нос Козлова с дебютом пусть и неудачным Только не пускайте гуся на свою поляну пусть на своёй сидит Соперник был сегодня сильнее

    18.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Константин, я игру смотрел и все видел)) Тогда почему у Динамовца не отменили такое же удаление?? Он в лицо не попал, клюшкой махнул рядом. Судейство явно вызывает вопросы. Может мы что-то не знаем))

    18.11.2025

  • Vitamin007

    Скептически к Козлову, считаю их всех надо убирать, жаль сразу нельзя! Одна шайка физруков!

    18.11.2025

  • Александр Максаков

    Игра , желание , стрась - есть , не стыдно и проиграть . Противник играл активно в прессенг , персонально , перебегав Динамо . Еще встретимся ! . За битого - два не битых дают ! .

    18.11.2025

  • Константин Мишин

    нет таких вратарей которые в каждом матче 100 % "своих" бросков парируют... Загидулин сегодня неплохой матч провёл... второй гол конечно частично на его совести, хотя вроде бы всё делал правильно: давал пас своему, в сторону борта, не через центр, но слишком сильно и наш защитник не смог пас обработать и в результате обрез и пропущеная шайба...

    18.11.2025

  • Evgen

    Спасибо Спартак, с победой!

    18.11.2025

  • Константин Мишин

    удаление у красно-белых отменили потому что со стороны динамовца была симуляция...

    18.11.2025

  • КС

    Карпина и Кудашева поменять местами, а вдруг получится!!! Хотя, у Валеры точно всё в трубу)))

    18.11.2025

  • Кот-матрос

    Всё нормально, боевой матч! У одних летело, у других штанги - это хоккей.

    18.11.2025

  • Lars Berger

    Хорошая игра. Красно-белых - с победой. Динамовцам тоже не должно быть стыдно за эту игру... В 3-м периоде - возили "Спартак", не сдавались.

    18.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Неплохая игра. Второй период явно Спартак лучше. Только вот судейство вызывает вопросы. 4:1 по удалениям как-то не вяжется с игрой. У Спартака удаление отменяют, у Динамовца за такое же(клюшкой мимо лица) удаление. Спартаковец толкает выходящего один на один (просто сносит с ног) - ничего. Динамовец за воротами валяется со Спартаковцем удаление у Динамо)) Интересно они трактуют моменты. Как-то напоминает РПЛ)) Только ВАРа нет) Спартаковцы с победой.

    18.11.2025

  • Секир-башка

    Готовится плацдарм для прихода самого великого тренера в истории.

    18.11.2025

  • baruv

    Козлова с дебютом. Спартаковцам спасибо за игру. Третий период Динамо показал, что резервы есть. Работаем.

    18.11.2025

  • Andrey Sakharov

    С победой соперника. Вы были лучше.

    18.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Да, матч кипяток! Спартак красавец, так держать!!!:grinning::metal:

    18.11.2025

  • Alexander “Les_nick” Smirnoff

    С победой, красно-белые!!! Сочувствую, бело-голубые….

    18.11.2025

  • Сергей Макурин

    Ну всё было нормально, так нет, устроили валидол. Вратаря над?жного очень не хватает. Два периода отлично, потом начудил. Всех К. Б. с победой.

    18.11.2025

  • Питерский пёс

    С победой спартачи

    18.11.2025

