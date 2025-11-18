«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после отставки Кудашова

18 ноября, 21:44
«Спартак» на выезде победил московское «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ — 4:2.
По 2 (1+1) очка у красно-белых набрали Александр Беляев и Джоуи Кин. Еще по одной шайбе забросили Иван Морозов и Даниэль Усманов.
У хозяев отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. Максим Комтуа сделал две голевые передачи.
«Динамо» провело первый матч после отставки главного тренера Алексея Кудашова. Обязанности главного тренера бело-голубых исполняет Вячеслав Козлов.
С 33 очками «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (31 очко) идет шестым на «Западе».
Владимир Тюсин
Сравните судейство Наших с Парвозами. Спартаковчев всяко разно толкали в борт. Там пол команды Локомотива надо удалять до конца сезона.Но Мы продули. Регулярка! А судьи просто нужны. Без них ни как
18.11.2025
Константин Мишин
посмотрите повтор на сайте КХЛ, Пивчулин когда едет на лавку, поворачивается и у него видна капля крови на носу... судья был в полутора метрах, он сразу поднял руку...
18.11.2025
AlPrav
"У Спартака удаление отменяют, у Динамовца за такое же(клюшкой мимо лица) удаление." Разница в том, что "у Динамовца" не мимо. "Динамовец за воротами валяется со Спартаковцем удаление у Динамо))". Динамовец не только "валялся", но и махл рукой в голову! А вот момент с ударом Уила рукой в голову Порядина за воротами Спартака в третьем периоде без его удаления вызывает вопросы. Хотя Хованов (один из комментаторов) пытался оправдать динамовца тем, что его клюшка зацепилась за сетку ворот и, поэтому его рука, не произвольно пошла в голову спартаковцу. Но никто отменял "фол по неосторожности"!
18.11.2025
Константин Мишин
первый гол вообще-то Вишневский недоработал, дал Слепышеву доехать до ворот... дальше у динамовца было два варианта: ехать параллельно лицевой через вратарскую пытаясь затолкать между щитков, или бросать с неудобной...
18.11.2025
Желтый полосатик
"Динамо" ждет своего спасителя! "Все знают, как его зовут")))
18.11.2025
Футболист Сапогов
За второй период стыдновато))) Игра неплохая - держала в напряжении почти до конца.
18.11.2025
Alexey Tarasov
Хорошее Дерби Братским не вешать нос Козлова с дебютом пусть и неудачным Только не пускайте гуся на свою поляну пусть на своёй сидит Соперник был сегодня сильнее
18.11.2025
Футболист Сапогов
Константин, я игру смотрел и все видел)) Тогда почему у Динамовца не отменили такое же удаление?? Он в лицо не попал, клюшкой махнул рядом. Судейство явно вызывает вопросы. Может мы что-то не знаем))
18.11.2025
Vitamin007
Скептически к Козлову, считаю их всех надо убирать, жаль сразу нельзя! Одна шайка физруков!
18.11.2025
Александр Максаков
Игра , желание , стрась - есть , не стыдно и проиграть . Противник играл активно в прессенг , персонально , перебегав Динамо . Еще встретимся ! . За битого - два не битых дают ! .
18.11.2025
Константин Мишин
нет таких вратарей которые в каждом матче 100 % "своих" бросков парируют... Загидулин сегодня неплохой матч провёл... второй гол конечно частично на его совести, хотя вроде бы всё делал правильно: давал пас своему, в сторону борта, не через центр, но слишком сильно и наш защитник не смог пас обработать и в результате обрез и пропущеная шайба...
18.11.2025
Evgen
Спасибо Спартак, с победой!
18.11.2025
Константин Мишин
удаление у красно-белых отменили потому что со стороны динамовца была симуляция...
18.11.2025
КС
Карпина и Кудашева поменять местами, а вдруг получится!!! Хотя, у Валеры точно всё в трубу)))
18.11.2025
Кот-матрос
Всё нормально, боевой матч! У одних летело, у других штанги - это хоккей.
18.11.2025
Lars Berger
Хорошая игра. Красно-белых - с победой. Динамовцам тоже не должно быть стыдно за эту игру... В 3-м периоде - возили "Спартак", не сдавались.
18.11.2025
Футболист Сапогов
Неплохая игра. Второй период явно Спартак лучше. Только вот судейство вызывает вопросы. 4:1 по удалениям как-то не вяжется с игрой. У Спартака удаление отменяют, у Динамовца за такое же(клюшкой мимо лица) удаление. Спартаковец толкает выходящего один на один (просто сносит с ног) - ничего. Динамовец за воротами валяется со Спартаковцем удаление у Динамо)) Интересно они трактуют моменты. Как-то напоминает РПЛ)) Только ВАРа нет) Спартаковцы с победой.
18.11.2025
Секир-башка
Готовится плацдарм для прихода самого великого тренера в истории.
18.11.2025
baruv
Козлова с дебютом. Спартаковцам спасибо за игру. Третий период Динамо показал, что резервы есть. Работаем.
18.11.2025
Andrey Sakharov
С победой соперника. Вы были лучше.
18.11.2025
Vitalik Klimov
Да, матч кипяток! Спартак красавец, так держать!!!:grinning::metal:
18.11.2025
Alexander “Les_nick” Smirnoff
С победой, красно-белые!!! Сочувствую, бело-голубые….
18.11.2025
Сергей Макурин
Ну всё было нормально, так нет, устроили валидол. Вратаря над?жного очень не хватает. Два периода отлично, потом начудил. Всех К. Б. с победой.
18.11.2025
Питерский пёс
С победой спартачи
18.11.2025