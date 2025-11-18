«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после отставки Кудашова

«Спартак» на выезде победил московское «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ — 4:2. По 2 (1+1) очка у красно-белых набрали Александр Беляев и Джоуи Кин. Еще по одной шайбе забросили Иван Морозов и Даниэль Усманов. У хозяев отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. Максим Комтуа сделал две голевые передачи. «Динамо» провело первый матч после отставки главного тренера Алексея Кудашова. Обязанности главного тренера бело-голубых исполняет Вячеслав Козлов. С 33 очками «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (31 очко) идет шестым на «Западе». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Спартак

Владимир Тюсин Сравните судейство Наших с Парвозами. Спартаковчев всяко разно толкали в борт. Там пол команды Локомотива надо удалять до конца сезона.Но Мы продули. Регулярка! А судьи просто нужны. Без них ни как 18.11.2025

Константин Мишин посмотрите повтор на сайте КХЛ, Пивчулин когда едет на лавку, поворачивается и у него видна капля крови на носу... судья был в полутора метрах, он сразу поднял руку... 18.11.2025

AlPrav "У Спартака удаление отменяют, у Динамовца за такое же(клюшкой мимо лица) удаление." Разница в том, что "у Динамовца" не мимо. "Динамовец за воротами валяется со Спартаковцем удаление у Динамо))". Динамовец не только "валялся", но и махл рукой в голову! А вот момент с ударом Уила рукой в голову Порядина за воротами Спартака в третьем периоде без его удаления вызывает вопросы. Хотя Хованов (один из комментаторов) пытался оправдать динамовца тем, что его клюшка зацепилась за сетку ворот и, поэтому его рука, не произвольно пошла в голову спартаковцу. Но никто отменял "фол по неосторожности"! 18.11.2025

Константин Мишин первый гол вообще-то Вишневский недоработал, дал Слепышеву доехать до ворот... дальше у динамовца было два варианта: ехать параллельно лицевой через вратарскую пытаясь затолкать между щитков, или бросать с неудобной... 18.11.2025

Желтый полосатик "Динамо" ждет своего спасителя! "Все знают, как его зовут"))) 18.11.2025

Футболист Сапогов За второй период стыдновато))) Игра неплохая - держала в напряжении почти до конца. 18.11.2025

Alexey Tarasov Хорошее Дерби Братским не вешать нос Козлова с дебютом пусть и неудачным Только не пускайте гуся на свою поляну пусть на своёй сидит Соперник был сегодня сильнее 18.11.2025

Футболист Сапогов Константин, я игру смотрел и все видел)) Тогда почему у Динамовца не отменили такое же удаление?? Он в лицо не попал, клюшкой махнул рядом. Судейство явно вызывает вопросы. Может мы что-то не знаем)) 18.11.2025

Vitamin007 Скептически к Козлову, считаю их всех надо убирать, жаль сразу нельзя! Одна шайка физруков! 18.11.2025

Александр Максаков Игра , желание , стрась - есть , не стыдно и проиграть . Противник играл активно в прессенг , персонально , перебегав Динамо . Еще встретимся ! . За битого - два не битых дают ! . 18.11.2025

Константин Мишин нет таких вратарей которые в каждом матче 100 % "своих" бросков парируют... Загидулин сегодня неплохой матч провёл... второй гол конечно частично на его совести, хотя вроде бы всё делал правильно: давал пас своему, в сторону борта, не через центр, но слишком сильно и наш защитник не смог пас обработать и в результате обрез и пропущеная шайба... 18.11.2025

Evgen Спасибо Спартак, с победой! 18.11.2025

Константин Мишин удаление у красно-белых отменили потому что со стороны динамовца была симуляция... 18.11.2025

КС Карпина и Кудашева поменять местами, а вдруг получится!!! Хотя, у Валеры точно всё в трубу))) 18.11.2025

Кот-матрос Всё нормально, боевой матч! У одних летело, у других штанги - это хоккей. 18.11.2025

Lars Berger Хорошая игра. Красно-белых - с победой. Динамовцам тоже не должно быть стыдно за эту игру... В 3-м периоде - возили "Спартак", не сдавались. 18.11.2025

Футболист Сапогов Неплохая игра. Второй период явно Спартак лучше. Только вот судейство вызывает вопросы. 4:1 по удалениям как-то не вяжется с игрой. У Спартака удаление отменяют, у Динамовца за такое же(клюшкой мимо лица) удаление. Спартаковец толкает выходящего один на один (просто сносит с ног) - ничего. Динамовец за воротами валяется со Спартаковцем удаление у Динамо)) Интересно они трактуют моменты. Как-то напоминает РПЛ)) Только ВАРа нет) Спартаковцы с победой. 18.11.2025

Секир-башка Готовится плацдарм для прихода самого великого тренера в истории. 18.11.2025

baruv Козлова с дебютом. Спартаковцам спасибо за игру. Третий период Динамо показал, что резервы есть. Работаем. 18.11.2025

Andrey Sakharov С победой соперника. Вы были лучше. 18.11.2025

Vitalik Klimov Да, матч кипяток! Спартак красавец, так держать!!!:grinning::metal: 18.11.2025

Alexander “Les_nick” Smirnoff С победой, красно-белые!!! Сочувствую, бело-голубые…. 18.11.2025

Сергей Макурин Ну всё было нормально, так нет, устроили валидол. Вратаря над?жного очень не хватает. Два периода отлично, потом начудил. Всех К. Б. с победой. 18.11.2025