«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

«Спартак» в гостях обыграл «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.

В составе красно-белых четыре шайбы забросил Максим Цыплаков, еще по голу забили Шейн Принс и Михаил Чайковский, в активе которого также две результативные передачи.

У бело-голубых отличились Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

«Спартак» стал четвертой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф.

«Спартак» сохранил 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка. «Динамо» (74) осталось на 2-й строчке на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо М» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:6 (1:4, 0:2, 2:0)

Голы: Рашевский — 19 (Уил, Гусев), 0:55 — 1:0. Принс — 14 (Чезганов), 2:02 — 1:1. Цыплаков — 26 (мен.), 5:32 — 1:2. Чайковски — 9 (Беляев, Рубцов), 9:28 — 1:3. Цыплаков — 27 (Чайковски), 11:52 — 1:4. Цыплаков — 28 (Бурмистров, Беляев), 23:03 — 1:5. Цыплаков — 29 (мен., Чайковски, Бурмистров), 26:58 — 1:6. Ожиганов — 6 (Ильенко), 42:30 — 2:6. Мартынов — 2 (Римашевский, О`Делл), 56:40 — 3:6.

Вратари: Моторыгин (Коновалов, 9:28) — Рибар (Николаев, 35:45).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (4+14+18) — 22 (10+6+6).

Судьи: Белов, Оленин.

23 января. Москва. «ВТБ Арена».